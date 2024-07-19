Березина (Пушкина) Елизавета Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина (Пушкина) Елизавета Андриановна

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Иван Ерофеевич

Рождение ребёнка
05.02.1829

Сын: Березин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Березин Иван Ерофеевич

Рождение ребёнка
14.08.1830

Сын: Березин Александр Иванович

Отец ребёнка: Березин Иван Ерофеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
17.02.1832

Сын: Березин Николай Иванович

Отец ребёнка: Березин Иван Ерофеевич

Восприемники: оружейница Адриана Ивановна Пушкина
Рождение ребёнка
03.01.1833

Сын: Березин Василий Иванович

Отец ребёнка: Березин Иван Ерофеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
18.06.1834

Сын: Березин Илья Иванович

Отец ребёнка: Березин Иван Ерофеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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