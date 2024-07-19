Березина (Пушкина) Елизавета Андриановна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1829
Отец ребёнка: Березин Иван Ерофеевич
Рождение ребёнка
14.08.1830
Сын: Березин Александр Иванович
Отец ребёнка: Березин Иван Ерофеевич
Рождение ребёнка
17.02.1832
Отец ребёнка: Березин Иван Ерофеевич
Восприемники: оружейница Адриана Ивановна Пушкина
Рождение ребёнка
03.01.1833
Отец ребёнка: Березин Иван Ерофеевич
Рождение ребёнка
18.06.1834
Отец ребёнка: Березин Иван Ерофеевич
Смерть
Неизвестно