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Березин Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1829

Отец: Березин Иван Ерофеевич

Мать: Березина (Пушкина) Елизавета Андриановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина Евдокия Константиновна

Рождение ребёнка
14.10.1851

Дочь: Березина Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Березина Евдокия Константиновна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
26.10.1855

Дочь: Березина Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Березина Евдокия Константиновна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
13.07.1858

Дочь: Березина Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Березина Евдокия Константиновна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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