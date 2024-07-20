Березин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1829
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1851
Дочь: Березина Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Березина Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
26.10.1855
Дочь: Березина Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Березина Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
13.07.1858
Дочь: Березина Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Березина Евдокия Константиновна
Смерть
Неизвестно