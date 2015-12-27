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Ощепков Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1954

Дата смерти

27.12.2015

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1954

Отец: Ощепков Алексей Ильич

Мать: Загарских Юлия Афанасьевна

Рождение ребёнка
07.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгополова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
27.03.1983

Сын: Ощепков Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Долгополова Наталья Александровна

Смерть
27.12.2015

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