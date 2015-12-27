Ощепков Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1954
Дата смерти27.12.2015
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1954
Отец: Ощепков Алексей Ильич
Рождение ребёнка
07.11.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долгополова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
27.03.1983
Сын: Ощепков Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Долгополова Наталья Александровна
Смерть
27.12.2015