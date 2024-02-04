Долгополова Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ощепков Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
27.03.1983
Сын: Ощепков Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Ощепков Владимир Алексеевич