Черникова (Кобелева) Просковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черникова (Кобелева) Просковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кобелев Михаил

Мать: Спирина ...

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Черникова Клавдия Тимофеевна

Отец ребёнка: Черников Тимофей Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черников Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Черников Тимофей Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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