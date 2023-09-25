Черникова (Кобелева) Просковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кобелев Михаил
Мать: Спирина ...
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Черникова Клавдия Тимофеевна
Отец ребёнка: Черников Тимофей Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черников Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Черников Тимофей Спиридонович
Смерть
Неизвестно