Бородина (Конева) Ксения Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бородин Семен
Рождение ребёнка
1771
Сын: Бородин Афанасий Семенович
Отец ребёнка: Бородин Семен
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Бородина Настасья Семеновна
Отец ребёнка: Бородин Семен
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Бородина Акулина Семеновна
Отец ребёнка: Бородин Семен
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Шайдурова (Бородина) Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Бородин Семен
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Бородина Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Бородин Семен
Смерть
Неизвестно