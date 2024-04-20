Бородина (Конева) Ксения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Конева) Ксения Григорьевна

Место рождения

Конёво, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Конёво, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Семен

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Бородин Афанасий Семенович

Отец ребёнка: Бородин Семен

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Бородина Настасья Семеновна

Отец ребёнка: Бородин Семен

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Бородина Акулина Семеновна

Отец ребёнка: Бородин Семен

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Шайдурова (Бородина) Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Бородин Семен

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Бородина Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Бородин Семен

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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