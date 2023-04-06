Варфоломеева Варвара Цыбизова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломеева Варвара Цыбизова

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Цыбизов Ефрем Павлович

Мать: Цыбизова Евдокия Сергеевна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
12.01.1881

Муж: Варфоломеев Зиновий Захарович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Варфоломеев Михаил Зиновьевич

Отец ребёнка: Варфоломеев Зиновий Захарович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.06.1894

Сын: Варфоломеев Пмв Иван Зиновьевич

Отец ребёнка: Варфоломеев Зиновий Захарович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломеев Кузьма Зиновьевич

Отец ребёнка: Варфоломеев Зиновий Захарович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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