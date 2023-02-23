Цыбизова Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыбизова Евдокия Сергеевна

Цыбизова Евдокия Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Варфоломеева Варвара Цыбизова

Отец ребёнка: Цыбизов Ефрем Павлович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.09.1885

Дочь: Анна Ефремовна

Отец ребёнка: Цыбизов Ефрем Павлович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбизов Ефрем Павлович

Смерть
Неизвестно
Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close