Варфоломеев Зиновий Захарович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Варфоломеев Захар Андреевич
Мать: ?
Бракосочетание
12.01.1881
Рождение ребёнка
1890
Сын: Варфоломеев Михаил Зиновьевич
Мать ребёнка: Варфоломеева Варвара Цыбизова
Рождение ребёнка
16.06.1894
Сын: Варфоломеев Пмв Иван Зиновьевич
Мать ребёнка: Варфоломеева Варвара Цыбизова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варфоломеев Кузьма Зиновьевич
Мать ребёнка: Варфоломеева Варвара Цыбизова
Смерть
Неизвестно