Смирнова Виолетта Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Сабина Тофиковна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спильный Александр Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.08.1962
Сын: Ряснов Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Ряснов Алексей Афанасьевич
Смерть
Неизвестно