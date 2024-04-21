Смирнова Виолетта Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Виолетта Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Сабина Тофиковна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спильный Александр Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.08.1962

Сын: Ряснов Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Ряснов Алексей Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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