Раевская (Евреинова) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раевская (Евреинова) Елена Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1838

Дата смерти

24.10.1907

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1838

Отец: Евреинов Павел Александрович

Мать: Евреинова Елизавета Александровна

Бракосочетание
1858

Муж: Раевский Иван Иванович

Рождение ребёнка
02.03.1871

Сын: Раевский Иван Иванович

Отец ребёнка: Раевский Иван Иванович

Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.11.1872

Сын: Раевский Пётр Иванович

Отец ребёнка: Раевский Иван Иванович

Никитское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.11.1872

Сын: Раевский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Раевский Иван Иванович

Рождение ребёнка
04.07.1875

Сын: Раевский Григорий Иванович

Отец ребёнка: Раевский Иван Иванович

Смерть
24.10.1907
Бегичево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Место погребения: Никитское на Дону
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