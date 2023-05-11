Раевская (Евреинова) Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1838
Дата смерти24.10.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1838
Бракосочетание
1858
Рождение ребёнка
02.03.1871
Отец ребёнка: Раевский Иван Иванович
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.11.1872
Отец ребёнка: Раевский Иван Иванович
Никитское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.11.1872
Отец ребёнка: Раевский Иван Иванович
Рождение ребёнка
04.07.1875
Сын: Раевский Григорий Иванович
Отец ребёнка: Раевский Иван Иванович
Смерть
24.10.1907
Бегичево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Место погребения: Никитское на Дону