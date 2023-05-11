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Раевский Иван Иванович

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Место рождения

Никитское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

26.10.1835

Дата смерти

26.11.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1858

Жена: Раевская Елена Павловна

Рождение ребёнка
02.03.1871

Сын: Раевский Иван Иванович

Мать ребёнка: Раевская Елена Павловна

Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.11.1872

Сын: Раевский Пётр Иванович

Мать ребёнка: Раевская Елена Павловна

Никитское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.11.1872

Сын: Раевский Михаил Иванович

Мать ребёнка: Раевская Елена Павловна

Рождение ребёнка
04.07.1875

Сын: Раевский Григорий Иванович

Мать ребёнка: Раевская Елена Павловна

Смерть
26.11.1891
Бегичево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
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