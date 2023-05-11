Раевский Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения26.10.1835
Дата смерти26.11.1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1858
Жена: Раевская Елена Павловна
Рождение ребёнка
02.03.1871
Мать ребёнка: Раевская Елена Павловна
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.11.1872
Мать ребёнка: Раевская Елена Павловна
Рождение ребёнка
06.11.1872
Мать ребёнка: Раевская Елена Павловна
Рождение ребёнка
04.07.1875
Сын: Раевский Григорий Иванович
Мать ребёнка: Раевская Елена Павловна
Смерть
26.11.1891
Бегичево, Данковский муниципальный район, Липецкая область