Ющенкова (Малиновская) Фёкла Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ющенкова (Малиновская) Фёкла Фёдоровна

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малиновский Фёдор Иванович

Мать: Малиновская Фёкла Фёдоровна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1872 ст.

Сын: Ющенков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ющенков Андрей Тимофеевич

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1873 ст.

Сын: Ющенков Нил Андреевич

Отец ребёнка: Ющенков Андрей Тимофеевич

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ющенков Андрей Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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