Ющенкова (Малиновская) Фёкла Фёдоровна
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1872 ст.
Отец ребёнка: Ющенков Андрей Тимофеевич
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1873 ст.
Отец ребёнка: Ющенков Андрей Тимофеевич
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно