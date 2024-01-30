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Ющенков Андрей Тимофеевич

Место рождения

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1872 ст.

Сын: Ющенков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Ющенкова Фёкла Фёдоровна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1873 ст.

Сын: Ющенков Нил Андреевич

Мать ребёнка: Ющенкова Фёкла Фёдоровна

Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ющенкова Фёкла Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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