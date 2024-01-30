Ющенков Андрей Тимофеевич
Место рожденияМихальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1872 ст.
Мать ребёнка: Ющенкова Фёкла Фёдоровна
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1873 ст.
Мать ребёнка: Ющенкова Фёкла Фёдоровна
Михальцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ющенкова Фёкла Фёдоровна
Смерть
Неизвестно