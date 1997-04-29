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Аникеев Виктор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1935

Дата смерти

29.04.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1935

Отец: Аникеев Яков Стефанович

Мать: Балашова Вера Тимофеевна

Бракосочетание
1964

Жена: Лукашенко Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукашенко Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аникеев Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
29.04.1997
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