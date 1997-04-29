Аникеев Виктор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1935
Дата смерти29.04.1997
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1935
Отец: Аникеев Яков Стефанович
Мать: Балашова Вера Тимофеевна
Бракосочетание
1964
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукашенко Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аникеев Татьяна Викторовна
Смерть
29.04.1997