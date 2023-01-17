Гайсина (Голикова) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайсина (Голикова) Елена Александровна

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Место рождения

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область

Дата рождения

31.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1982

Отец: Голиков Александр Иванович

Мать: Голикова Любовь Александровна

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Бракосочетание
09.08.2003

Муж: Петров Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
30.03.2004

Сын: Петров Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Петров Андрей Анатольевич

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Развод
2009

Муж: Петров Андрей Анатольевич

Бракосочетание
14.05.2016

Муж: Гайсин Руслан Юрьевич

Рождение ребёнка
25.07.2016

Дочь: Гайсина Ульяна Руслановна

Отец ребёнка: Гайсин Руслан Юрьевич

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
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