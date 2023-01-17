Гайсина (Голикова) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения31.07.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1982
Бракосочетание
09.08.2003
Рождение ребёнка
30.03.2004
Отец ребёнка: Петров Андрей Анатольевич
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Развод
2009
Бракосочетание
14.05.2016
Рождение ребёнка
25.07.2016
Дочь: Гайсина Ульяна Руслановна
Отец ребёнка: Гайсин Руслан Юрьевич