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Нехорошева Дарья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехорошев Семен Миронович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анисья Семеновна

Отец ребёнка: Нехорошев Семен Миронович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Марья Семеновна

Отец ребёнка: Нехорошев Семен Миронович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Нехорошев Степан Семенович

Отец ребёнка: Нехорошев Семен Миронович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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