Нехорошева Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анисья Семеновна
Отец ребёнка: Нехорошев Семен Миронович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Марья Семеновна
Отец ребёнка: Нехорошев Семен Миронович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Нехорошев Степан Семенович
Отец ребёнка: Нехорошев Семен Миронович
Смерть
Неизвестно