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Нехорошев Семен Миронович

Место рождения

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Нехорошев Мирон Степанович

Мать: Нехорошева Василиса Трифоновна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нехорошева Дарья Елисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нехорошева Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анисья Семеновна

Мать ребёнка: Нехорошева Дарья Алексеевна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Марья Семеновна

Мать ребёнка: Нехорошева Дарья Алексеевна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Нехорошев Степан Семенович

Мать ребёнка: Нехорошева Дарья Алексеевна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Нехорошева Дарья Елисеевна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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