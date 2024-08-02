Нехорошев Семен Миронович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анисья Семеновна
Мать ребёнка: Нехорошева Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Марья Семеновна
Мать ребёнка: Нехорошева Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Нехорошев Степан Семенович
Мать ребёнка: Нехорошева Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Нехорошева Дарья Елисеевна
Смерть
Неизвестно