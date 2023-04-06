Гусева Катерина
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смерти1785
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Гусевъ Тимофей
Отец ребёнка: Гусевъ Егоръ
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Гуляева, Рыжикова Устинья
Отец ребёнка: Гусевъ Егоръ
Рождение ребёнка
1769
Сын: Гусевъ Василей
Отец ребёнка: Гусевъ Егоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусевъ Егоръ
Смерть
1785