Гусева Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Катерина

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Место рождения

Чесноковка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1735

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Иванъ

Мать: не указана

Чесноковка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1763

Сын: Гусевъ Тимофей

Отец ребёнка: Гусевъ Егоръ

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Гуляева, Рыжикова Устинья

Отец ребёнка: Гусевъ Егоръ

Рождение ребёнка
1769

Сын: Гусевъ Василей

Отец ребёнка: Гусевъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусевъ Егоръ

Смерть
1785
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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