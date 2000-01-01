Милаш Иван Никитович
Место рожденияКуйбышевская обл., Радищевский р-н, Арсховский с/с, п. Шевченко
Дата рожденияОколо 1922
Дата смертиОколо 1948
ПолМужской
Дети
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Рождение
Около 1922
Отец: Милаш Никита Силович
Мать: Милаш Наталья Симеоновна
Куйбышевская обл., Радищевский р-н, Арсховский с/с, п. Шевченко
Рождение ребёнка
26.06.1946
Дочь: Зайцева Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Милаш Ольга Семёновна
Узбекистан, Бухарская область, Вобкентский район, с. Куму
Смерть
Около 1948
Узбекистан, Бухарская обл., Вобкентский р-н, с. Кумушкент
В Узбекистане после войны проходил лечение после ранений. Там познакомился с бабушкой Олей. Поженились, родились двойняшки Людмила и Лидия (26.06.1946). Умер скорее всего от туберкулёза