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Милаш Иван Никитович

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Место рождения

Куйбышевская обл., Радищевский р-н, Арсховский с/с, п. Шевченко

Дата рождения

Около 1922

Дата смерти

Около 1948

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1922

Отец: Милаш Никита Силович

Мать: Милаш Наталья Симеоновна

Куйбышевская обл., Радищевский р-н, Арсховский с/с, п. Шевченко
Рождение ребёнка
26.06.1946

Дочь: Зайцева Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Милаш Ольга Семёновна

Узбекистан, Бухарская область, Вобкентский район, с. Куму
Смерть
Около 1948
Узбекистан, Бухарская обл., Вобкентский р-н, с. Кумушкент
В Узбекистане после войны проходил лечение после ранений. Там познакомился с бабушкой Олей. Поженились, родились двойняшки Людмила и Лидия (26.06.1946). Умер скорее всего от туберкулёза
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