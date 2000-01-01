Милаш (Головаха) Ольга Семёновна
Место рожденияУкраина, Черкасская обл., Катеринопольский р-н, с. Новоселица
Дата рождения05.01.1921
Дата смерти08.09.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.01.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина, Черкасская обл., Катеринопольский р-н, с. Новоселица
Рождение ребёнка
26.06.1946
Дочь: Зайцева Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Милаш Иван Никитович
Узбекистан, Бухарская область, Вобкентский район, с. Куму
Смерть
08.09.1977