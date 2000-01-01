Милаш (Головаха) Ольга Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милаш (Головаха) Ольга Семёновна

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Место рождения

Украина, Черкасская обл., Катеринопольский р-н, с. Новоселица

Дата рождения

05.01.1921

Дата смерти

08.09.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, Черкасская обл., Катеринопольский р-н, с. Новоселица
Рождение ребёнка
26.06.1946

Дочь: Зайцева Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Милаш Иван Никитович

Узбекистан, Бухарская область, Вобкентский район, с. Куму
Смерть
08.09.1977
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