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Земсковъ Семенъ
Земсковъ Семенъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.04.1820
Пол
Мужской
Отец
Земсковъ Афонасий
1787 г.р.
Мать
Земскова (Любимова) Устинья
1787 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1820
Отец:
Земсковъ Афонасий
Мать:
Земскова Устинья
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