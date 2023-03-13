Земсковъ Семенъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земсковъ Семенъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1820

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1820

Отец: Земсковъ Афонасий

Мать: Земскова Устинья

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