Гольдшмидт Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гольдшмидт Александр Семенович
Мать ребёнка: Гольдшмидт (Семенова) Елена Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гольдшмидт Евгений Семенович
Мать ребёнка: Гольдшмидт (Семенова) Елена Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно