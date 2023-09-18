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Гольдшмидт Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гольдшмидт Александр Семенович

Мать ребёнка: Гольдшмидт (Семенова) Елена Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гольдшмидт Евгений Семенович

Мать ребёнка: Гольдшмидт (Семенова) Елена Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гольдшмидт (Семенова) Елена Борисовна

Смерть
Неизвестно

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