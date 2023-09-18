Гольдшмидт (Семенова) Елена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гольдшмидт (Семенова) Елена Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Семенов Борис Михайлович

Мать: Семенова Людмила Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гольдшмидт Александр Семенович

Отец ребёнка: Гольдшмидт Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гольдшмидт Евгений Семенович

Отец ребёнка: Гольдшмидт Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гольдшмидт Семен

Смерть
Неизвестно
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