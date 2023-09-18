Гольдшмидт (Семенова) Елена Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гольдшмидт Александр Семенович
Отец ребёнка: Гольдшмидт Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гольдшмидт Евгений Семенович
Отец ребёнка: Гольдшмидт Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гольдшмидт Семен
Смерть
Неизвестно