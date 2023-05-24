Шемраев Митрофан Ильич
Место рождения
Дата рождения19.05.1900
Дата смерти25.05.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1929
Дочь: Устинова (Шемраева) Анна Митрофановна
Мать ребёнка: Шемраева Ульяна Илларионовна
Рождение ребёнка
18.09.1933
Сын: Шемраев Михаил Митрофанович
Мать ребёнка: Шемраева Ульяна Илларионовна
Смерть
25.05.1977