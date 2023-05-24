Шемраев Митрофан Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШемраев Митрофан Ильич

Шемраев Митрофан Ильич

Место рождения

Красный Хутор, Белгородский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

19.05.1900

Дата смерти

25.05.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Хутор, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
06.09.1929

Дочь: Устинова (Шемраева) Анна Митрофановна

Мать ребёнка: Шемраева Ульяна Илларионовна

Крепацкий, Шебекинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
18.09.1933

Сын: Шемраев Михаил Митрофанович

Мать ребёнка: Шемраева Ульяна Илларионовна

Крепацкий, Шебекинский, Белгородская область
Смерть
25.05.1977
Крепацкий, Шебекинский, Белгородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.