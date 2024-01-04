Шемраева Ульяна Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемраева Ульяна Илларионовна

Место рождения

Крепацкий, Шебекинский, Белгородская область

Дата рождения

01.12.1900

Дата смерти

01.10.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Крепацкий, Шебекинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
06.09.1929

Дочь: Устинова Анна Митрофановна

Отец ребёнка: Шемраев Митрофан Ильич

Крепацкий, Шебекинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
18.09.1933

Сын: Шемраев Михаил Митрофанович

Отец ребёнка: Шемраев Митрофан Ильич

Крепацкий, Шебекинский, Белгородская область
Смерть
01.10.1977
Крепацкий, Шебекинский, Белгородская область
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