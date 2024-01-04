Шемраева Ульяна Илларионовна
Место рождения
Дата рождения01.12.1900
Дата смерти01.10.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1929
Дочь: Устинова Анна Митрофановна
Отец ребёнка: Шемраев Митрофан Ильич
Рождение ребёнка
18.09.1933
Сын: Шемраев Михаил Митрофанович
Отец ребёнка: Шемраев Митрофан Ильич
Смерть
01.10.1977