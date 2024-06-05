Морозова (-) Анастасия Кузьминична
Место рождения
Дата рождения25.10.1855 ст.
Дата смерти08.01.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1855 ст.
Отец: Кузьма Степанович
Мать: Евдокия Арефьевна
Крещение проходило в Преображенской церкви с.Давыдово Воспреемники: дьячок Григорий Давыдовский и солдатка Матрёна Назарова
Бракосочетание
27.01.1874
Венчание проходило в Николаевской церкви с.Кусуново
Рождение ребёнка
11.11.1884
Сын: Морозов Григорий Родионович
Отец ребёнка: Морозов Родион Стефанович
Крещение 12.11.1884 в Николаевской церкви с.Кусуново Воспреемники: Морозов Дмитрий Семёнович и Морозова Анна Семёновна
Смерть
08.01.1902