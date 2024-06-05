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Морозова (-) Анастасия Кузьминична

Место рождения

Горки, Камешковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

25.10.1855 ст.

Дата смерти

08.01.1902

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1855 ст.

Отец: Кузьма Степанович

Мать: Евдокия Арефьевна

Горки, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Крещение проходило в Преображенской церкви с.Давыдово Воспреемники: дьячок Григорий Давыдовский и солдатка Матрёна Назарова
Бракосочетание
27.01.1874

Муж: Морозов Родион Стефанович

Лунёво, Боголюбовская волость, Владимирский уезд
Венчание проходило в Николаевской церкви с.Кусуново
Рождение ребёнка
11.11.1884

Сын: Морозов Григорий Родионович

Отец ребёнка: Морозов Родион Стефанович

Лунёво, Боголюбовская волость, Владимирский уезд
Крещение 12.11.1884 в Николаевской церкви с.Кусуново Воспреемники: Морозов Дмитрий Семёнович и Морозова Анна Семёновна
Смерть
08.01.1902
Лунёво, Боголюбовская волость, Владимирский уезд

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