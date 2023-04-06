Бурлакова Любимова (Волкова) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлакова Любимова (Волкова) Аксинья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.01.1817

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1817

Отец: Волковъ Никоноръ

Мать: Волкова, Еремина Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1837

Муж: Бурлаковъ Федоръ

Рождение ребёнка
24.01.1842

Сын: Бурлаковъ АФонасий

Отец ребёнка: Бурлаковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1843

Сын: Бурлаковъ Романъ

Отец ребёнка: Бурлаковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1846

Дочь: Мариамна

Отец ребёнка: Бурлаковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1848

Сын: Бурлаковъ Георгий

Отец ребёнка: Бурлаковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1853

Муж: Любимовъ Иванъ

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