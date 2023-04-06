Бурлакова Любимова (Волкова) Аксинья
Место рождения
Дата рождения25.01.1817
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1817
Отец: Волковъ Никоноръ
Мать: Волкова, Еремина Афимья
Бракосочетание
?.01.1837
Муж: Бурлаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
24.01.1842
Сын: Бурлаковъ АФонасий
Отец ребёнка: Бурлаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
01.10.1843
Сын: Бурлаковъ Романъ
Отец ребёнка: Бурлаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
09.02.1846
Дочь: Мариамна
Отец ребёнка: Бурлаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
02.05.1848
Сын: Бурлаковъ Георгий
Отец ребёнка: Бурлаковъ Федоръ
Бракосочетание
26.01.1853
Муж: Любимовъ Иванъ