Помыкалова Авдотья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помыкалова Авдотья Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Помыкаловъ Фока

Отец ребёнка: Помыкаловъ Андрей

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Помыкаловъ Андрей

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Помыкаловъ Андрей

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Помыкаловъ Андрей

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