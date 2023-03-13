Помыкалова Авдотья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Помыкаловъ Фока
Отец ребёнка: Помыкаловъ Андрей
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Помыкаловъ Андрей
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Помыкаловъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Помыкаловъ Андрей