Помыкаловъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Помыкаловъ Фока
Мать ребёнка: Помыкалова Авдотья Осипова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Помыкалова Авдотья Осипова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Помыкалова Авдотья Осипова
Бракосочетание
Неизвестно