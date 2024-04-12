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Антоний Семеонов

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

24.03.1853 ст.

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.02.1853 ст.

Жена: Евдокия Меркурьева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GN5-7QL?i=1263&cc=1921824 18 и 16 1й брак В поручителях Анфим Семеонов и Прокофий Максимов
Смерть
24.03.1853 ст.
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN5-77R?i=1275&cc=1921824 18 лет, от простуды умер через месяц после свадьбы
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