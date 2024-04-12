Антоний Семеонов
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти24.03.1853 ст.
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
18.02.1853 ст.
Жена: Евдокия Меркурьева
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GN5-7QL?i=1263&cc=1921824 18 и 16 1й брак В поручителях Анфим Семеонов и Прокофий Максимов
Смерть
24.03.1853 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN5-77R?i=1275&cc=1921824 18 лет, от простуды умер через месяц после свадьбы