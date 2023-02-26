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Демид Захаров

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Место рождения

д.Литвяки ( Кашкуринские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.11.1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1795

Отец: Захарий Матвеев

Мать: Дария Иванова

д.Литвяки ( Кашкуринские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1819

Сын: Михаил Демидов

Мать ребёнка: Анисия (Устиния Артамонова)

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1821

Дочь: Анна Демидова

Мать ребёнка: Анисия (Устиния Артамонова)

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1824

Сын: Пётр Демидов

Мать ребёнка: Анисия (Устиния Артамонова)

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Захар Демидов

Мать ребёнка: Анисия (Устиния Артамонова)

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.10.1830

Дочь: Евфросиния Демидова

Мать ребёнка: Анисия (Устиния Артамонова)

Рождение ребёнка
19.09.1831

Дочь: Фёкла Демидова

Мать ребёнка: Анисия (Устиния Артамонова)

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1837

Дочь: Евдокия Демидова

Мать ребёнка: Анисия (Устиния Артамонова)

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1838

Сын: Пётр Демидов

Мать ребёнка: Анисия (Устиния Артамонова)

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия (Устиния Артамонова)

Смерть
Неизвестно
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