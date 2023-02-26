Демид Захаров
Место рожденияд.Литвяки ( Кашкуринские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.11.1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.11.1795
Отец: Захарий Матвеев
Мать: Дария Иванова
д.Литвяки ( Кашкуринские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1819
Сын: Михаил Демидов
Мать ребёнка: Анисия (Устиния Артамонова)
Рождение ребёнка
11.12.1821
Дочь: Анна Демидова
Мать ребёнка: Анисия (Устиния Артамонова)
Рождение ребёнка
03.09.1824
Сын: Пётр Демидов
Мать ребёнка: Анисия (Устиния Артамонова)
Рождение ребёнка
1826
Сын: Захар Демидов
Мать ребёнка: Анисия (Устиния Артамонова)
Рождение ребёнка
?.10.1830
Дочь: Евфросиния Демидова
Мать ребёнка: Анисия (Устиния Артамонова)
Рождение ребёнка
19.09.1831
Дочь: Фёкла Демидова
Мать ребёнка: Анисия (Устиния Артамонова)
Рождение ребёнка
01.03.1837
Дочь: Евдокия Демидова
Мать ребёнка: Анисия (Устиния Артамонова)
Рождение ребёнка
10.06.1838
Сын: Пётр Демидов
Мать ребёнка: Анисия (Устиния Артамонова)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно