Никита Захаров
Место рождения
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: Захарий Матвеев
Мать: Дария Иванова
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Георгий Никитин
Мать ребёнка: Ефимия (Евдокия) Никифорова
Бракосочетание
30.01.1820
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829
Сын: Борис Никитин
Мать ребёнка: Ефимия (Евдокия) Никифорова
Рождение ребёнка
05.02.1831
Сын: Парфений Никитин
Мать ребёнка: Ефимия (Евдокия) Никифорова
Рождение ребёнка
18.02.1833
Сын: Архип Никитин
Мать ребёнка: Ефимия (Евдокия) Никифорова
Смерть
Неизвестно