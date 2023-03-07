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Никита Захаров

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Место рождения

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: Захарий Матвеев

Мать: Дария Иванова

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Георгий Никитин

Мать ребёнка: Ефимия (Евдокия) Никифорова

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.01.1820

Жена: Ефимия (Евдокия) Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829

Сын: Борис Никитин

Мать ребёнка: Ефимия (Евдокия) Никифорова

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1831

Сын: Парфений Никитин

Мать ребёнка: Ефимия (Евдокия) Никифорова

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1833

Сын: Архип Никитин

Мать ребёнка: Ефимия (Евдокия) Никифорова

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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