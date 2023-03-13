Сычева (Крыгина) Стефанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Иванъ Емельяновъ
Мать: Емельянова Авдотья
Бракосочетание
03.02.1843
Муж: Сычевъ Никита
Рождение ребёнка
13.11.1843
Сын: Сычевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Сычевъ Никита
Рождение ребёнка
08.03.1845
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Сычевъ Никита
Рождение ребёнка
25.02.1847
Сын: Сычевъ Василий
Отец ребёнка: Сычевъ Никита
Рождение ребёнка
06.10.1849
Дочь: Сентюрина Пелагея
Отец ребёнка: Сычевъ Никита
Рождение ребёнка
01.05.1852
Дочь: Сычева Пелагея
Отец ребёнка: Сычевъ Никита
Рождение ребёнка
20.05.1853
Сын: Сычевъ Константинъ
Отец ребёнка: Сычевъ Никита
Рождение ребёнка
20.07.1855
Сын: Сычевъ Илья
Отец ребёнка: Сычевъ Никита
Рождение ребёнка
24.08.1857
Сын: Сычевъ Иванъ
Отец ребёнка: Сычевъ Никита
Рождение ребёнка
21.09.1860
Дочь: Подрядова Вдовенкова Ефросинья
Отец ребёнка: Сычевъ Никита
Рождение ребёнка
20.02.1863
Сын: Сычевъ Василий
Отец ребёнка: Сычевъ Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгова Клавдия
Отец ребёнка: Сычевъ Никита