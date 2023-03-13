Сычева (Крыгина) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычева (Крыгина) Стефанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Иванъ Емельяновъ

Мать: Емельянова Авдотья

Бракосочетание
03.02.1843

Муж: Сычевъ Никита

Рождение ребёнка
13.11.1843

Сын: Сычевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Сычевъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1845

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Сычевъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1847

Сын: Сычевъ Василий

Отец ребёнка: Сычевъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1849

Дочь: Сентюрина Пелагея

Отец ребёнка: Сычевъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1852

Дочь: Сычева Пелагея

Отец ребёнка: Сычевъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1853

Сын: Сычевъ Константинъ

Отец ребёнка: Сычевъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1855

Сын: Сычевъ Илья

Отец ребёнка: Сычевъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.1857

Сын: Сычевъ Иванъ

Отец ребёнка: Сычевъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1860

Дочь: Подрядова Вдовенкова Ефросинья

Отец ребёнка: Сычевъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1863

Сын: Сычевъ Василий

Отец ребёнка: Сычевъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгова Клавдия

Отец ребёнка: Сычевъ Никита

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