Подрядова Вдовенкова (Сычева) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подрядова Вдовенкова (Сычева) Ефросинья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.09.1860

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1860

Отец: Сычевъ Никита

Мать: Сычева Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Ерхова Екатерина

Отец ребёнка: Вдовенковъ Василий

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Подрядова Евдокия

Отец ребёнка: Подрядовъ Илья

Бракосочетание
30.01.1884

Муж: Подрядовъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1884

Дочь: Капиталина

Отец ребёнка: Подрядовъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1893

Сын: Вдовенковъ Иванъ

Отец ребёнка: Вдовенковъ Василий

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1894

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Вдовенковъ Василий

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдовенковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Вдовенковъ Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдовенковъ Яковъ

Отец ребёнка: Вдовенковъ Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вдовенковъ Василий

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