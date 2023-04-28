Подрядова Вдовенкова (Сычева) Ефросинья
Место рождения
Дата рождения21.09.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1860
Отец: Сычевъ Никита
Мать: Сычева Стефанида
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Ерхова Екатерина
Отец ребёнка: Вдовенковъ Василий
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Подрядова Евдокия
Отец ребёнка: Подрядовъ Илья
Бракосочетание
30.01.1884
Муж: Подрядовъ Илья
Рождение ребёнка
24.10.1884
Дочь: Капиталина
Отец ребёнка: Подрядовъ Илья
Рождение ребёнка
23.04.1893
Сын: Вдовенковъ Иванъ
Отец ребёнка: Вдовенковъ Василий
Рождение ребёнка
28.06.1894
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Вдовенковъ Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вдовенковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Вдовенковъ Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вдовенковъ Яковъ
Отец ребёнка: Вдовенковъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вдовенковъ Василий