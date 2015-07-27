Конинский Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.07.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1992
Сын: Конинский Станислав Сергеевич
Мать ребёнка: Конинская Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конинский Всеволод Сергеевич
Мать ребёнка: Конинская Антонина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.07.2015