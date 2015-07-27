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Конинский Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.07.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1992

Сын: Конинский Станислав Сергеевич

Мать ребёнка: Конинская Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конинский Всеволод Сергеевич

Мать ребёнка: Конинская Антонина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конинская Антонина Николаевна

Смерть
27.07.2015
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