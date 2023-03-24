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Конинский Станислав Сергеевич
Конинский Станислав Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1992
Пол
Мужской
Отец
Конинский Сергей
Мать
Конинская (Альгашова) Антонина Николаевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1992
Отец:
Конинский Сергей
Мать:
Конинская Антонина Николаевна
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