Евгения Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.08.1872

Муж: Анисим Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1873

Дочь: Мавра Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Иванов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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