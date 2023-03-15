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Дукальский Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1836

Отец: Дукальский Иван Николаевич

Мать: Дукальская Иозефина

Крещение
15.03.1836
Рождение ребёнка
1861

Сын: Дукальский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Дукальская Емилия

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Розалия

Мать ребёнка: Дукальская Емилия

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Гржибовская Анна

Мать ребёнка: Дукальская Емилия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дукальская Емилия

Смерть
Неизвестно
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