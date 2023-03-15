Дукальский Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1836
Отец: Дукальский Иван Николаевич
Мать: Дукальская Иозефина
Крещение
15.03.1836
Рождение ребёнка
1861
Сын: Дукальский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Дукальская Емилия
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Розалия
Мать ребёнка: Дукальская Емилия
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Гржибовская Анна
Мать ребёнка: Дукальская Емилия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дукальская Емилия
Смерть
Неизвестно