Дукальский Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1794
Дата смертиДо 1865
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1794
Отец: Дукальский Николай Петрович
Мать: Дукальская Елена
Крещение
23.03.1798
Рождение ребёнка
16.07.1822
Сын: Дукальский Степан Иванович
Мать ребёнка: Дукальская Иозефина
Рождение ребёнка
14.03.1836
Сын: Дукальский Николай Иванович
Мать ребёнка: Дукальская Иозефина
Рождение ребёнка
30.09.1844
Сын: Дукальский Антон Иванович
Мать ребёнка: Дукальская Иозефина
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Дукальская Иозефина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дукальская Иозефина
Смерть
До 1865