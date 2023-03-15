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Дукальский Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1794

Дата смерти

До 1865

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1794

Отец: Дукальский Николай Петрович

Мать: Дукальская Елена

Крещение
23.03.1798
Рождение ребёнка
16.07.1822

Сын: Дукальский Степан Иванович

Мать ребёнка: Дукальская Иозефина

Рождение ребёнка
14.03.1836

Сын: Дукальский Николай Иванович

Мать ребёнка: Дукальская Иозефина

Рождение ребёнка
30.09.1844

Сын: Дукальский Антон Иванович

Мать ребёнка: Дукальская Иозефина

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Дукальская Иозефина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дукальский Иван Иванович

Мать ребёнка: Дукальская Иозефина

Смерть
До 1865
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