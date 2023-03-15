Дукальская (Свирская) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дукальская (Свирская) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1786

Сын: Дукальский Иван Николаевич

Отец ребёнка: Дукальский Николай Петрович

Рождение ребёнка
21.07.1788

Сын: Дукальский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Дукальский Николай Петрович

Рождение ребёнка
08.07.1794

Сын: Дукальский Иван Николаевич

Отец ребёнка: Дукальский Николай Петрович

Рождение ребёнка
02.10.1800

Сын: Дукальский Степан Николаевич

Отец ребёнка: Дукальский Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
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