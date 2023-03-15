Дукальская (Свирская) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1786
Сын: Дукальский Иван Николаевич
Отец ребёнка: Дукальский Николай Петрович
Рождение ребёнка
21.07.1788
Сын: Дукальский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Дукальский Николай Петрович
Рождение ребёнка
08.07.1794
Сын: Дукальский Иван Николаевич
Отец ребёнка: Дукальский Николай Петрович
Рождение ребёнка
02.10.1800
Сын: Дукальский Степан Николаевич
Отец ребёнка: Дукальский Николай Петрович
Смерть
Неизвестно