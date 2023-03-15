Дукальская (Миклашевич) Емилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дукальская (Миклашевич) Емилия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дукальский Николай Иванович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Дукальский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Дукальский Николай Иванович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Дукальская) Розалия

Отец ребёнка: Дукальский Николай Иванович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Гржибовская (Дукальский) Анна

Отец ребёнка: Дукальский Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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