Дукальская (Миклашевич) Емилия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Сын: Дукальский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Дукальский Николай Иванович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Дукальская) Розалия
Отец ребёнка: Дукальский Николай Иванович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Гржибовская (Дукальский) Анна
Отец ребёнка: Дукальский Николай Иванович
Смерть
Неизвестно