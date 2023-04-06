Петрв кр 6.09.1854-отставной казак Герасим Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрв кр 6.09.1854-отставной казак Герасим Петров

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Тремасов Петр Яковлев

Мать: Тремасова Марья

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.11.1831

Жена: Петрова Гликерия Григорьевна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Агафья Герасимовна

Мать ребёнка: Петрова Гликерия Григорьевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Кузьма Герасимович

Мать ребёнка: Петрова Гликерия Григорьевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елена Герасимовна

Мать ребёнка: Петрова Гликерия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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