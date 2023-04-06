Петрв кр 6.09.1854-отставной казак Герасим Петров
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Тремасов Петр Яковлев
Мать: Тремасова Марья
Бракосочетание
11.11.1831
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Агафья Герасимовна
Мать ребёнка: Петрова Гликерия Григорьевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Кузьма Герасимович
Мать ребёнка: Петрова Гликерия Григорьевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елена Герасимовна
Мать ребёнка: Петрова Гликерия Григорьевна
Смерть
Неизвестно