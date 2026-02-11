Петров Кузьма Перес. В 1851 Г. Герасимович 27.10.1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Петров Кузьма Перес. В 1851 Г. Герасимович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 27.10.1835, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 03.09.1862

Отец
Петров Отставной Казак Герасим Перес. В 1851 Г. Петров1816 г.р.
Мать
Петрова Лукерья Перес. В 1851 Г. Григорьевна1813 г.р.
Дети
Петрова Евгения Кузминична1857 г.р.
(Петрова) Елена Кузьминична12.05.1860 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1835

Отец: Петров Отставной Казак Герасим Перес. В 1851 Г. Петров

Мать: Петрова Лукерья Перес. В 1851 Г. Григорьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

48

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Петрова Евгения Кузминична

Мать ребёнка: Петрова (Из Заренды Власова) Мария Ильинична

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

44

Рождение ребёнка
12.05.1860

Дочь: (Петрова) Елена Кузьминична

Мать ребёнка: Петрова (Из Заренды Власова) Мария Ильинична

Рождение ребёнка
05.05.1862

Сын: Урядник Петров Николай Кузмич

Мать ребёнка: Петрова (Из Заренды Власова) Мария Ильинична

Смерть
03.09.1862

Причина смерти: чахотка

Мы используем куки для улучшения работы сайта.