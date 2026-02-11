Петров Кузьма Перес. В 1851 Г. Герасимович
мужской, родился 27.10.1835, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 03.09.1862
МатьПетрова Лукерья Перес. В 1851 Г. Григорьевна1813 г.р.
Дети
Петрова Евгения Кузминична1857 г.р.
(Петрова) Елена Кузьминична12.05.1860 г.р.Показать еще 1
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Место
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Рождение
27.10.1835
Отец: Петров Отставной Казак Герасим Перес. В 1851 Г. Петров
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Петрова Евгения Кузминична
Мать ребёнка: Петрова (Из Заренды Власова) Мария Ильинична
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
12.05.1860
Дочь: (Петрова) Елена Кузьминична
Мать ребёнка: Петрова (Из Заренды Власова) Мария Ильинична
Рождение ребёнка
05.05.1862
Сын: Урядник Петров Николай Кузмич
Мать ребёнка: Петрова (Из Заренды Власова) Мария Ильинична
Смерть
03.09.1862