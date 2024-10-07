Окунева (Лыкова) Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.10.1907 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лыков Яков Данилович
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1875 ст.
Василия Самуилова Окунева сын Фёдор Васильев 18 Якова Данилова Лыкова дочь-девица Марфа Яковлева 18 Свидетели: Артём Васильев Умнов, Роман Васильев Тростянский, Иван Степанов Умнов по невесте Яков Абр... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1876 ст.
Дочь: Лыкова (Окунева) Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Окунев Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
16.01.1879 ст.
Дочь: Окунева Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Окунев Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
19.02.1887 ст.
Дочь: Болдырева (Окунева) Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Окунев Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
03.11.1890
Сын: Окунев Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Окунев Фёдор Васильевич
Крёстные: Василий Яковлевич Лыков девица Евфросиния Васильевна Окунева
Рождение ребёнка
14.06.1893 ст.
Дочь: Окунева Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Окунев Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
18.02.1895
Отец ребёнка: Окунев Фёдор Васильевич
Смерть
08.10.1907 ст.