Окунева (Лыкова) Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окунева (Лыкова) Марфа Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.10.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лыков Яков Данилович

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1875 ст.

Муж: Окунев Фёдор Васильевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Василия Самуилова Окунева сын Фёдор Васильев 18 Якова Данилова Лыкова дочь-девица Марфа Яковлева 18 Свидетели: Артём Васильев Умнов, Роман Васильев Тростянский, Иван Степанов Умнов по невесте Яков Абр... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1876 ст.

Дочь: Лыкова (Окунева) Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Окунев Фёдор Васильевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.01.1879 ст.

Дочь: Окунева Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Окунев Фёдор Васильевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.02.1887 ст.

Дочь: Болдырева (Окунева) Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Окунев Фёдор Васильевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.11.1890

Сын: Окунев Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Окунев Фёдор Васильевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Крёстные: Василий Яковлевич Лыков девица Евфросиния Васильевна Окунева
Рождение ребёнка
14.06.1893 ст.

Дочь: Окунева Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Окунев Фёдор Васильевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.02.1895

Сын: Окунев Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Окунев Фёдор Васильевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
08.10.1907 ст.
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

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