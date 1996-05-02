Кабаргина Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1924
Дата смерти02.05.1996
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1924
Рождение ребёнка
08.11.1948
Сын: Кабаргин Михаил Филлипович
Отец ребёнка: Кабаргин Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Кабаргина Нина Филипповна
Отец ребёнка: Кабаргин Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
1959
Сын: Кабаргин Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Кабаргин Филипп Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.1996