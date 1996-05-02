Кабаргина Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКабаргина Мария Егоровна

Кабаргина Мария Егоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1924

Дата смерти

02.05.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1924

Отец: Кабаргин Егор Карпович

Мать: Кабаргина Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
08.11.1948

Сын: Кабаргин Михаил Филлипович

Отец ребёнка: Кабаргин Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Кабаргина Нина Филипповна

Отец ребёнка: Кабаргин Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
1959

Сын: Кабаргин Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Кабаргин Филипп Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабаргин Филипп Андреевич

Смерть
02.05.1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close