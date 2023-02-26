Домника Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Лука Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
06.01.1886
Сын: Иоанн Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Яковлев
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1891
Дочь: Феодосия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Яковлев
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Яковлев
Смерть
Неизвестно