Домника Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домника Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Лука Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Яковлев

Рождение ребёнка
06.01.1886

Сын: Иоанн Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Яковлев

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1891

Дочь: Феодосия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Яковлев

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Яковлев

Смерть
Неизвестно
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