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Феодосия Стефанова

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Место рождения

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.05.1891

Дата смерти

25.02.1892

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

До 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
29.05.1891

Отец: Стефан Яковлев

Мать: Домника Трофимова

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.02.1892
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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