Феодосия Стефанова
Место рожденияд.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.05.1891
Дата смерти25.02.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1891
Отец: Стефан Яковлев
Мать: Домника Трофимова
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.02.1892
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.