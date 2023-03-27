Благонравов Рафаил Ипполитович
Место рожденияРоссия Костромская губерния
Дата рождения1866
Дата смерти1939
ПолМужской
Отец
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Рождение
1866
Отец: Благонравов Ипполит
Мать: Благонравова Неизвестно
Россия Костромская губерния
Образование
По 1886
Костромская духовная семинария.
Рождение ребёнка
15.04.1890
Сын: Благонравов Александр Рафаилович
Мать ребёнка: Благонравова Неизвестно
Костромская губерния Россия
Рождение ребёнка
22.08.1897
Сын: Благонравов Сергей Рафаилович
Мать ребёнка: Благонравова Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1904
Сын: Благонравов Викторин Рафаилович
Мать ребёнка: Благонравова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Рафаиловна
Мать ребёнка: Благонравова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Рафаиловна
Мать ребёнка: Благонравова Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Благонравова Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Россия, Костромская губерния.
Священник Кинешемской епархии.
Смерть
1939
СССР, Костромская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
СССР, Костромская область