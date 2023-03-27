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Благонравов Рафаил Ипполитович

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Место рождения

Россия Костромская губерния

Дата рождения

1866

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Благонравов Ипполит

Мать: Благонравова Неизвестно

Россия Костромская губерния
Образование
По 1886
Костромская духовная семинария.
Рождение ребёнка
15.04.1890

Сын: Благонравов Александр Рафаилович

Мать ребёнка: Благонравова Неизвестно

Костромская губерния Россия
Рождение ребёнка
22.08.1897

Сын: Благонравов Сергей Рафаилович

Мать ребёнка: Благонравова Неизвестно

Рождение ребёнка
17.10.1904

Сын: Благонравов Викторин Рафаилович

Мать ребёнка: Благонравова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Рафаиловна

Мать ребёнка: Благонравова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Рафаиловна

Мать ребёнка: Благонравова Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благонравова Неизвестно

Работа или профессия
Неизвестно
Россия, Костромская губерния.
Священник Кинешемской епархии.
Смерть
1939
СССР, Костромская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
СССР, Костромская область
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