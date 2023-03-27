Благонравова Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благонравова Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1890

Сын: Благонравов Александр Рафаилович

Отец ребёнка: Благонравов Рафаил Ипполитович

Костромская губерния Россия
Рождение ребёнка
22.08.1897

Сын: Благонравов Сергей Рафаилович

Отец ребёнка: Благонравов Рафаил Ипполитович

Рождение ребёнка
17.10.1904

Сын: Благонравов Викторин Рафаилович

Отец ребёнка: Благонравов Рафаил Ипполитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Рафаиловна

Отец ребёнка: Благонравов Рафаил Ипполитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Рафаиловна

Отец ребёнка: Благонравов Рафаил Ипполитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благонравов Рафаил Ипполитович

Смерть
Неизвестно
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