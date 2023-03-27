Благонравова Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1890
Сын: Благонравов Александр Рафаилович
Отец ребёнка: Благонравов Рафаил Ипполитович
Костромская губерния Россия
Рождение ребёнка
22.08.1897
Сын: Благонравов Сергей Рафаилович
Отец ребёнка: Благонравов Рафаил Ипполитович
Рождение ребёнка
17.10.1904
Сын: Благонравов Викторин Рафаилович
Отец ребёнка: Благонравов Рафаил Ипполитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Рафаиловна
Отец ребёнка: Благонравов Рафаил Ипполитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Рафаиловна
Отец ребёнка: Благонравов Рафаил Ипполитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно